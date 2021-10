Podnět, který inspekce podala na okresní stání zastupitelství, šetří od poloviny září mladoboleslavští kriminalisté. Přičemž Schneeweissová potvrzuje, že přímo prověřují „případ úhynu syslů v Čejeticích“. „V dané oblasti má při výstavbě řadových domů a v okolí docházet k zásahu do přirozeného prostředí, kde se sysli obecní ve volné přírodě vyskytují. Sysel obecný je zařazen do kategorie kriticky ohrožených druhů,“ konstatovala.

Na kolonii přísně chráněných syslů obecných v místě zvaném Sahara na jižním okraji města je hrdá řada obyvatel Mladé Boleslavi. V polovině září vyvolalo rozruch zjištění, že do míst spojovaných se syslíky někdo navezl zeminu a v lokalitě se skladuje i další materiál spojený se stavební činností. Právě v této souvislosti vyměřil pokutu mladoboleslavský magistrát; konkrétně za škodlivé zasahování do biotopu a přirozeného vývoje zvlášť chráněných živočichů. Bližší podrobnosti – komu a kolik – však zveřejnit nemůže.

Pokutu za necitlivý přístup k lokalitě, kde v Mladé Boleslavi žijí syslové, už magistrát vyměřil – ve hře by však mohl být i pobyt ve vězení. Plyne to ze slov policejní mluvčí Barbory Schneeweissové. Policie prověřuje úhyn syslů na základě trestního oznámení, které podala Česká inspekce životního prostředí.

