Mladá Boleslav, EXKLUZIVNĚ/ Pozdvižení ve středu vyvolaly rasistické nápisy na domě a na chodníku v mladoboleslavském sídlišti Severní Město.



Pořádný důvod ke vzteku měl včera Milan Dončo, Rom z Mladé Boleslavi, který bydlí v panelovém domě v Erbenově ulici. Zvonek ve vchodě domu vedoucí k jeho bytu byl postříkaný černou barvou.



To by samo o sobě nebylo nic tak hrozného, kdyby barva ze spreje nesměřovala k nechutnému, velmi vulgárnímu rasistickému nápisu na chodníku před vchodem. Všemu pak korunovaly tři hákové kříže na zdech a na oknech vchodových dveří. To vše pak doplňovaly znaky ve tvaru blesků SS.



„Nikdy tady nebyly žádné spory, nikomu nevadíme, a to už tady bydlíme pět let. Opravdu nechápu, proč to někdo udělal. V poslední době se sem přistěhovalo několik romských rodin, možná s nimi má někdo problém,“ přemýšlel Milan Dončo, který si práci sprejerů před domem prohlížel.



Na nechutný případ redakci Boleslavského deníku upozornili sami občané. Pikantní je, že ve stejném vchodě bydlí člen mladoboleslavské organizace Národní strany Jiří Gaudin. „Takovéto rasistické útoky jednoznačně odsuzujeme, a proto jsem dnes podal trestní oznámení na neznámého pachatele,“ řekl Gaudin Deníku.



Hákové kříže, postříkaný zvonek od bytu romské rodiny a sprostý nápis hanobící Romy. Kolem takové výzdoby chodili ve středu obyvatelé panelového domu v Erbenově ulici v Mladé Boleslavi, který shodou náhod dostává novou omítku a zateplení. Lidé byli z ponižujících nápisů rozhořčení.



„Někdo si dal asi pivo, a pak tady udělal takovou prasečinu. Zatím tu sice žádné rasové problémy nikdy nebyly, ale vše nasvědčuje, že se k tomu schyluje,“ řekl včera Deníku obyvatel domu a místní domovník Bohumil Žitník. Soužití „běžných“ a romských rodin bylo v tomto domě až dosud zcela poklidné.



„Jsme slušní lidé, nikdy tu nebyly žádné konflikty. Tento útok mi vadí, protože teď vypadáme, jako když my jsme špatní. To mě štve,“ komentoval Milan Dančo, jehož zvonek byl barvou zastříkaný nejvíce. Věří však, že jde jen o náhodu.



Obyvatel domu a člen Národní strany Jiří Gaudin na místo přivolal policisty a podal trestní oznámení na neznámého pachatele. „Jsme proti propagaci nacismu. Tvrdě to odsuzujeme a distancujeme od toho. Podali jsme trestní oznámení, ale bude zřejmě záviset i na vyčíslené škodě,“ řekl Gaudin.

Na místo po několika minutách dorazila hlídka Policie ČR a později i policejní technik a vyšetřovatelé. „Policisté na místě zjistili, že vyobrazené znaky opravdu nesou symboliku nacismu, čímž mohlo dojít k trestnému činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Pachateli za to hrozí šest měsíců až tři roky odnětí svobody,“ uvedl policejní mluvčí Ladislav Mareš.



Před vchodem, kde se hákové kříže objevily, se včera odpoledne sešlo několik obyvatel domu. Všichni spekulovali, kdo by to mohl udělat. Řada z nich se shodla na jednom z mladíků, jehož zvonek byl vyčištěný.



„Občas tady s ním jsou problémy. Ale s jistotou to nikdo neřekne, nikdo to neviděl,“ říkají místní. Zmíněný mladík včera neotevíral dveře. Jeho vyjádření jsme nezískali. Kdo čmáranice před domem způsobil, vyšetří policie.



Nákresy odstraní specializovaná firma, kterou lidé objednali. Někteří přesto ihned začali spontánně barvu čistit. V tom jim však zabránili policisté, aby nedošlo ke zničení důkazů před ohledáním technikem.



V poslední době je to již druhý projev rasismu v Mladé Boleslavi. Nedávno se skupinka čtyř mladých lidí fotografovala na autobusové zastávce s nacistickou vlajkou s hákovým křížem. Zachytil je při tom městský kamerový systém. Policie je po několika hodinách zadržela.



Pavel Svačina, Tomáš Ježek