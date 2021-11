Sprejera přistihli přímo při činu. Na triku má čmárání po zdech od roku 2013

Celé roky se muž, kterému je nyní 28 let, podle zjištění policie bavil čmáráním po domech a dalších stavbách za pomoci barevných sprejů. Ukázalo se to poté, co koncem června policisté z Benátek nad Jizerou tohoto sprejera dopadli přímo při činu.

Policisté dopadli sprejera z Benátek nad Jizerou. | Foto: PČR