Střední Čechy – Z pokusu o vraždu manželky, již se podle údajů v trestním spisu snažil zabít jen 14 dní po svatbě, se před Krajským soudem v Praze zpovídá 42letý muž ze středočeské obce Chýně. Podle obžaloby se spící ženu pokusil zabít pomocí plynu: zaútočil loni o první prázdninové neděli; 1. července pár desítek minut před půlnocí.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Nebylo to však tak, že by jen nenápadně otevřel ventil na sporáku. Sám přiznává, že použil zahradní hadici, kterou připevnil k trubici jednoho z hořáků a utěsnil mikrotenovým sáčkem. Hadici pak zavedl až do ložnice, kde žena spala. Zápach plynu ji však probudil – a došlo k potyčce. Hlavou ženy, jež se podle svých slov neúspěšně snažila z domu utéct, údajně pachatel během rvačky narážel do auta v průjezdu; do hlavy ji měl praštit i kusem cihly – a pak ještě litinovým rendlíkem. „Jen“ s třícentimetrovou tržnou ránou a oděrkami žena vyvázla zřejmě i proto, že její volání o pomoc zaslechl mladý pár, který přivolal policii.

„Na tu cihlu si nevzpomínám,“ uvedl v pondělí v jednací síni Krajského soudu v Praze muž, který nyní pobývá v ruzyňské vazební věznici. „Celé situace je mi hrozně moc líto a omlouvám se; bylo to jednání zkratové za přítomnosti léků a alkoholu,“ řekl obžalovaný předsedovi trestního senátu Stanislavu Černeckému. „Byl jsem v zoufalém stavu,“ prohlásil – a připomněl změnu zaměstnání i úmrtí matky a následné dědické řízení.

Ačkoli po svém zadržení i při následném psychiatricko-psychologickém zkoumání úmysl ženu usmrtit přiznával, nyní hovoří jinak: především chtěl zabít sebe. To byl důvod, proč do ložnice natáhl hadici s plynem. Tvrdí, že své ženě chtěl nabídnout společný odchod ze života – o takové sebevraždě se prý bavili zhruba před dvěma třemi roky – ale zabít ji samotnou neměl v úmyslu. „Je možné, že jsem plyn nechtě pustil neopatrností. Špatnou manipulací, když jsem si vzal prášky,“ zmínil pravidelně užívané léky na cukrovku, tlak i psychiku, zapité panákem slivovice.

To, že dveře ložnice šly špatně otevřít, zase vysvětluje vzpříčením shrnutého koberečku. Jeho manželka však hovoří o utěsnění škvíry za pomoci deky, kterou policisté na místě skutečně našli. Potyčku pak vysvětluje tím, že manželka byla „hysterická“, když se jí snažil něco vysvětlovat – přičemž on v té chvíli nevěděl, že plyn byl skutečně puštěný.

Obžalovaný, který po příjezdu policejní hlídky utekl (což u soudu označil za „zkratovou reakci“), byl zadržen po šesti dnech. V případě odsouzení ve smyslu obžaloby mu za pokus o vraždu s rozmyslem hrozí trest odnětí svobody v trvání od 12 do 20 let. Úmysl zabíjet nicméně odmítá. „Musel jsem plyn pustit špatnou manipulací, jak jsem to instaloval; ale nevědomky,“ trvá na své aktuální verzi.

Jak šly roky i týdny



- 2014: Tehdy 38letá žena se dvěma již dospělými syny a menší holčičkou navázala prostřednictvím seznamky na internetu kontakty se svým vrstevníkem – pozdějším partnerem i manželem.

- Na tom, jaké byly roky následujícího soužití, se dvojice neshodne. Muž je líčí téměř idylicky (byť prohlásil, že tak před dvěma třemi roky pár uvažoval o společné sebevraždě), naopak žena hovoří o podivných mužových náladách i opakovaných útocích, kdy se bála o život. Přesto se loni v polovině června konala svatba.

- 30. 6. 2018: Na chatě, kdy se o dva týdny dříve konala oslava sňatku a stále zbývaly zásoby alkoholu, dvojice večer poseděla se sousedy. Po odchodu návštěvy se odehrála rozmíška takového charakteru, že žena sebrala psa a vydala se na tříhodinovou pěší cestu domů. Když dorazila, našla tam svého muže. Vysvětlení, jak se tam dostal i s autem, on sám nemá: byl prý opilý tak, že si nic nepamatuje. Ona vypověděla, že pro jistotu odnesla do skrýše všechny nože z kuchyně – kromě toho nejpoužívanějšího.

- 1. 7. 2018: Různice pokračovaly, úderem o zem byl zničen ženin mobil. Muž pak s použitím zahradní hadice zavedl plyn od sporáku do místnosti, kde manželka spala. Tu zápach plynu pobudil. Strhla se potyčka, při níž žena utrpěla krvavé šrámy; rána na hlavě si vyžádala i šití. Po příjezdu policejní hlídky, kterou přivolali náhodní svědci slyšící ženino volání o pomoc, podezřelý utekl; policisté ho zadrželi po šesti dnech. Následně ho soud poslal do vazby.

- 21. 1. 2019: Stále ještě manželka obžalovaného se s mužem, který se ji podle obžaloby pokusil ve spánku zavraždit, odmítla u soudu byť jen potkat. Nepřišla tedy do jednací síně, ale vypovídala z místnosti, která je určena pro výslechy utajených svědků. Prostřednictvím systému propojujícího místnosti v budově Krajského soudu v Praze pomocí mikrofonů a reproduktorů svému muži oznámila, že podala žádost o rozvod.

- 21. 1. 2019: Odškodnit svou manželku požadovanou sumou ve výši 1,5 milionu korun obžalovaný odmítl. Za částku odpovídající jeho představám označil sto tisíc korun.



(Konkrétní údaje o aktérech smutného příběhu nelze zveřejnit z důvodu ochrany identity oběti násilného trestného činu.)