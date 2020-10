Jedná se o napadení mezi klientkami psychiatrické nemocnice v Kosmonosech. Obžaloba obvinila Soňu Slabou (30), že spolu se společnicí Oleksandrou Demjanovou (20) po předchozích útocích měly zavraždit jinou pacientku.

První útok na ženu měly udělat 25. září loňského roku na nemocniční toaletě. „V úmyslu poškozenou usmrtit ji zatáhli na WC,“ popsal pro iDnes.cz delikt státní zástupce Jakub Demela.

Slabá měla oběti kolem krku omotat šňůru, druhů ji přitom měla krýt. Napadaná ztrácela vědomí, ale včas zasáhli zdravotnice. K druhému napadení pak došlo 5. října, tehdy ovšem již spolupacientku zavraždili.

Slabá měla vyzvat Demjanovou aby hlídala a svoji oběť pak uškrtila. Demjanová skončila v policejních poutech hned, slabá zůstala v nemocnici ještě do letošního jara. Patnáctého dubna ovšem ještě stihla napadnout další pacientku. V tomto případě však napadení neskončilo tragicky.

Slabé nyní hrozí 15 až 20 let vězení, její společnice může jít do vězení na 12 až 20 let.