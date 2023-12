Soud začne řešit vraždu muže, kterého pachatel podle obžaloby shodil z mostu

Středočeský krajský soud se ve čtvrtek začne zabývat smrtí nevidomého muže, který utonul po shození z mostu do rozvodněné řeky Jizery. Obžalobě z jeho vraždy čelí devětatřicetiletý L. K. Soud k dnešnímu líčení předvolal několik znalců i svědků. Obžalovanému, který čeká na soudní proces ve vazbě, hrozí trest od deseti do 18 let vězení.

