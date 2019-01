Mladá Boleslav/ EXKLUZIVNĚ: Naprosto neuvěřitelné přepadení se odehrálo v historickém centru Mladé Boleslavi, zloděj přepadl textil vedle zlatnictví

Podivné přepadení, které se ovšem povedlo. Tak by se dal shrnout zločin, který se odehrál v úterý za bílého dne kolem 14. hodiny v centru Mladé Boleslavi. Dosud neznámý lupič si tam za cíl vybral jeden z obchůdků s textilem. Paradoxní přitom je, že hned vedle je prodejna s luxusním spodním prádlem a především zlatnictví a klenotnictví.



„To musel nějaký blázen, když už jdu krást, tak snad vyberu rovnou zlatnictví, ne? Podle mě se netrefil do správných dveří,“ posmívali se lupiči lidé, kteří včera procházeli od Českobratrského náměstí Klaudiánovou ulicí směrem ke Komenskému náměstí kolem vybrané prodejny textilu.



I přestože pachatel zcela nepochopitelně přepadl textil, kde asi nebudou mnohatisícové tržby, byl úspěšný. Odnesl si odtud lup a navíc se mu podařilo zmizet. Na místo ihned dorazila mladoboleslavská kriminálka včetně policejního technika. Po vzoru americký seriálů vstup do prodejny přelepili páskou s červenobílými pruhy a s nápisem „Policie, zákaz vstupu.“ Obchůdek před zvědavci hlídal i místní městský strážník.



Lidé, kteří chtěli do obchodu vejít, tak měli smůlu. Jen nevěřícně kroutili hlavami, proč je zavřeno. Policisté však prodejnu bedlivě přes hodinu zkoumali a odebrali potřebné stopy i svědectví. Policisté se snažili získat co nejvíc informací, proto obešli i okolní provozovny. Něčeho si třeba mohl všimnout některý z hostů protější restaurace. Policisté proto zkoušeli mluvit i s místními štamgasty.



Zloděj si navíc nevybral moc dobrou lokalitu. Centrum města je přísně střežené bezpečnostními kamerami. Jedna je na rohu u 2. základní školy a další kamera je u Českobratrského náměstí. Vyhodnocovat se tak budou i záznamy městského kamerového systému.



Podle policie proběhlo přepadení poklidně a nikdo nebyl zraněn. „Krátce před 14 hodinou vstoupil do obchodu starší muž. Prodavačce naznačil, že má cosi pod bundou,“ popsal přepadení vrchní inspektor z mladoboleslavské Policie ČR Ladislav Beneš.



Následně obsluha muži vydala peníze. Moc peněz si podle policie lupič neodnesl, ale přesnou výši lupu zatím vyšetřovatelé tají.