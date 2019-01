Mladá Boleslav/ Okresní soud v Mladé Boleslavi poslal do vazby lupiče, který ve městě dvakrát přepadl stejnou banku. Psychicky nemocný muž řekl před soudem, že se dvakrát ptal na policii v Jablonci, jestli ho nehledá. Nehledala …

Pobyt ve vazbě teď čeká na jednačtyřicetiletého Reného Červeně z Jablonce nad Nisou, psychicky nemocného muže, kterého policie obvinila z toho, že se mu podařilo dvakrát přepadnout pobočku GE Money Bank v Máchově ulici v Mladé Boleslavi.



Červeň už ale nikoho neohrozí, protože je v rukou justice. Ve středu se sám přihlásil policii v Turnově a soudce Okresního soudu Mladá Boleslav Rudolf Havelka jej v pátek odpoledne poslal do vazby. „Existuje riziko, že by trestnou činnost opakoval,“ řekl Deníku soudce Havelka.

Naváděly mě vntřní hlasy

Psychicky nemocný člověk pořádně zamotal hlavu kriminalistům. Poprvé "úřadoval" 17. března kolem jedenácté hodiny. „Šel jsem z Psychiatrické léčebny Kosmonosy, kde jsem se léčil, po hlavní ulici V. Klementa a všiml jsem si banky. Vnitřní hlasy mi říkaly, abych ji přepadl, tak jsem to udělal,“ vysvětloval před soudem obviněný René Červeň.



Story s vnitřními hlasy vysvětloval obviněný obě přepadení. Tvrdil, že žádné peníze nepotřebuje. „Opravdu jsem to udělal jen kvůli těm vnitřním hlasům. Peníze, co jsem dostal v bance, jsem rozdal nebo utratil. Ono jich ani moc nebylo,“ řekl před soudem, který rozhodoval o jeho vzetí do vazby.



Při prvním přepadení přistoupil k přepážce a úřednici podal lísteček s nápisem, že má bombu a ať mu vydá peníze. Beze slova, bez zbraně i bez jakéhokoli maskování si z banky odnesl 28 tisíc korun. Natočila jej bezpečnostní kamera a policie tak měla k dispozici kvalitní podobiznu.



Není proto divu, že policisté využili první příležitosti, ke které došlo o pár týdnů později, když jeden cizinec kradl v rodinném domě v Ptácké ulici v Mladé Boleslavi a byl přitom velmi podobný právě bankovnímu lupiči. Skončil ve vazbě a policisté oznámili, že lupiče dopadli.



„Jenže lupič s velmi podobnou vizáží 9. června stejným způsobem přepadl stejnou pobočku banky,“ řekl policejní mluvčí Ladislav Mareš. Z banky si opět pod záminkou, že má bombu, odnesl 11 600 korun. Bylo tedy jasné, že muž, který sedí ve vazbě, není tím pravým bankovním lupičem. Pátrání začalo nanovo.

Jablonecká policie? Klidně mě pustila

O pár dnů později – tuto středu – se lupič sám udal na policii v Turnově. Tam byl ihned vzat do vazby.



Lupič René Červeň je zjevně psychicky nemocný a netají se tím. „Byl jsem půl roku v léčebně v Beřkovicích, kde mi nepomohli, jen do mě cpali léky, tak jsem odešel. Teď jsem byl v léčebně v Kosmonosích. Posledních několik dnů jsem bydlel v lese,“ řekl u soudu. Právě proto, že nemá kde bydlet a je psychicky nemocný, skončil ve vazbě. „Nemůžeme riskovat, že mu opět nějaké vnitřní hlasy napoví, aby přepadl další banku,“ uvedl soudce Havelka.

To, jestli si muž záminku s vnitřními hlasy vymyslel, nebo jestli je opravdu nemocný, musí rozhodnout soudní znalci.



Obviněný uvedl, že se v minulosti pokusil dvakrát o sebevraždu. Jednou se podřezal a podruhé se chtěl oběsit. Ani jednou se mu to nepovedlo.

Po prvním přepadení mladoboleslavská policie zveřejnila mužovu podobiznu v médiích i televizi. Pachatel se přesto vesele pohyboval po Jablonci nad Nisou, kde bydlel v podnájmu. „Celý Jablonec věděl, že jsem to udělal já. Dokonce jsem se dvakrát dostavil v Jablonci na policii, jestli mě nehledají. A nehledali, tak jsem zase odešel,“ řekl obviněný Červeň.



Otázkou však je, jestli si to nevymýšlí. Policie jeho tvrzení ostře odmítá. „Nemáme tu žádný záznam a ani nevím, že se zde byl tento muž zeptat, nepátrá–li po něm policie,“ odmítla mluvčí jablonecké policie Ludmila Knopová.

