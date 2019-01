Mladá Boleslav – Doslova rozum musel městským strážníkům stát nad drzostí jednoho místního řidiče, kterého tento týden zadrželi. Řídil totiž bez řidičského oprávnění a ještě strážníkům přiznal, že si před nedávnem „zahulil“.

Ilustrační foto. | Foto: archiv VLP

K incidentu došlo ve čtvrtek 24. ledna kolem tři čtvrtě na tři odpoledne. To policisté vykonávali kontrolní činnost ve Václavkově ulici, když hlídka zahlédla škodovku, kterou by podle předchozích zjištění měl řídit výtečník s vysloveným zákazem řízení. K tomu všemu měla policie podezření, že by mohl být pod vlivem omamných či psychotropních látek.

„Uvedené vozidlo hlídka zastavila v ulici Bezručova poblíž č. p. 617 za použití modrých výstražných světel s červeným nápisem STOP. Hlídka muže vyzvala k prokázání totožnosti a k předložení řidičského průkazu. Muž předložil pouze občanský průkaz, řidičský průkaz nepředložil s tím, že ho u sebe nemá, jelikož má v současné době vysloven zákaz řízení,“ uvedl ředitel městské policie v Mladé Boleslavi Tomáš Kypta.

Když se ho policisté zeptali, jestli neužil před jízdou omamnou nebo psychotropní látku, tak se nestačili divit. „Odpověděl, že ve včerejších večerních hodinách si zahulil,“ dodal Kypta. Do další „péče“ si chlapíka převzala přivolaná hlídka státní policie.