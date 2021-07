Jiný problém policisté nezaznamenali. Naznačuje to alespoň sdělení jejich mladoboleslavské mluvčí Lucie Novákové. Hlídka si podle jejích slov vyžádala doklady předepsané k řízení a provozu motorového vozidla a řidiče podrobila dechové zkoušce – s negativním výsledkem. Je nicméně podezřelý z přestupku proti bezpečnosti silničního provozu, za který nelze uložit pokutu na místě; řešit se bude ve správním řízení.

„Hrozí mu zákaz řízení na šest měsíců až jeden rok a pokuta do výše 10 tisíc korun,“ uvedla mluvčí. Zrovna finanční sankce, byť by i byla vyměřena v maximální možné výši, však asi nebude představovat velký problém. Dá se to alespoň předpokládat vzhledem k ceně auta (mimochodem schopného jet ještě i o 120 km/h rychleji). Loni, když prodej tohoto modelu začínal, se hovořilo o částkách lišících se v závislosti na konfiguraci – nicméně s ceníkem začínajícím nad pěti miliony korun.

V souvislosti s tímto případem policistka Nováková upozornila, že nepřizpůsobení rychlosti patří mezi nejtragičtější příčiny dopravních nehod: těch se smrtelnými následky s ní souvisí dvě z pěti. „Alarmující je, že rychlost soustavně nedodržuje až devadesát procent motoristů – i když ne všichni se k tomu přiznávají,“ konstatovala. Odkazuje na kampaň nazvanou Zpomal, dokud není skutečně pozdě, která se milovníky jízdy ve fofru snaží odradit představením možných následků nepřiměřeného motoristického kvaltování. Včetně výpovědí lidí, kteří mají na svědomí lidský život, protože na to prostě šlápli.

