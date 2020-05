„Mezi 29. dubnem a 2. květnem jsme přijali několik oznámení, kdy dosud neznámý pachatel vnikl na soukromé pozemky v Řepově na Mladoboleslavsku, odkud byla mimo jiné odcizena i jízdní kola,“ uvedla středočeská policejní mluvčí Vlasta Suchánková s tím, že se má jednat o čtyři případy.

Policisté tyto „vloupačky“ nyní vyšetřují. Škodu ale zatím nevyčíslili. Veškeré případy podle Suchánkové policisté prověřují jednotlivě. Teoreticky by mohly souviset s nedávnými loupežemi z konce minulého roku, kdy si lupiči vybírali především rodinné domky v okolí Prahy, ale i dál ve Středočeském kraji. Podle Suchánkové ale mezi a aktuální řepovskou situací žádná souvislost není.

Loupeže potvrdil také starosta Řepova Milan Zachař. „Nejsem z toho nadšený a doufám, že to policie brzo objasní,“ uvedl starosta, který by byl nerad, aby se něco podobného opakovalo v obci a jejím okolí. „Je otázkou, jestli se vrátí nebo jestli půjdou do okolních vesnic. V Řepově podobnou sériovou loupež nepamatuji,“ zdůraznil Zachař.