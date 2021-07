Do bytu vstoupil z balkonu – a pak odešel. To zatím vědí policisté o neznámém muži, kterého hledají pro podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody. V úterý zveřejnili záběry z kamerového záznamu a obracejí se na veřejnost s žádostí o pomoc. Nepoznáváte ho?

Poznáte muže na fotografii? | Foto: PČR

K události došlo v sobotu 17. července v mladoboleslavské ulici U Kasáren, připomněla policejní mluvčí Lucie Nováková. S upřesněním, že dotyčný vyšplhal po hromosvodu na balkon do prvního patra bytového domu. „Zde se krátce po 21. hodině snažil dostat do bytu, přičemž se ranami na okno a dveře domáhal puštění do vnitřních prostor. Po otevření balkonových dveří majitelem vnikl dovnitř a požadoval okamžité odemčení vchodových dveří,“ shrnula mluvčí, co se odehrálo.