Zpronevěru nejen v řádu milionů korun, ale šplhající se do desítek milionů řeší středočeská hospodářská kriminálka. Ve středu o tom informovala policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. „Muž zpronevěřil 35 milionů korun, v případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody na pět až deset let,“ konstatovala.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

Připomněla, že případem peněz, které zmizely z advokátní úschovy, se kriminalisté zabývali od února – a nyní zahájili stíhání 42letého muže a jedné právnické osoby. „Právě v únoru 2019, v okrese Mladá Boleslav, svěřil manželský pár do úschovy advokátní kanceláře nemalou finanční částku – 35 milionů korun – která měla být využita jako investice do výstavby bytového komplexu,“ upřesnila Schneeweissová. Poté, co z investice do bytového komplexu sešlo, měl stíhaný muž peníze vrátit. Jejich vlastníci je však nedostali.