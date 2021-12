Stalo se to v noci na pondělí v Bezděčíně, informovala ve středu policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. „Mladoboleslavští policisté ho zastavili, když jel se svým vozidlem Škoda Fabia směrem od centra Mladé Boleslavi,“ upřesnila.

Při kontrole došlo nejen na doklady, ale i na i na orientační dechovou zkoušku. „Muž vyhověl a naměřená hodnota ukázala pozitivní výsledek 1,5 promile alkoholu,“ konstatovala mluvčí. „Nechtěl se však smířit s tím, že by mohl přijít o řidičský průkaz, proto policistům nabídl úplatek ve výši 10 tisíc korun. Řekl jim, že by to pro ně mohlo být jakési "dýško" na přilepšenou,“ uvedla Schneeweissová.

Neuspěl, což se také ihned dozvěděl – a policisté mu přímo na místě oznámili, že místo jednoho trestného činu bude stíhán pro dva. Navíc mu hlídka zadržela řidičský průkaz a eskortovala ho do policejní cely. Ještě v pondělí mladoboleslavští kriminalisté zahájili trestní stíhání. Padla obvinění ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a zločinu podplácení úřední osoby. Jako vážnější prohřešek je trestán ten druhý: za podstrkování peněz policistům může v případě prokázání viny před soudem hrozit peněžitý trest i odnětí svobody na jeden rok až šest let.