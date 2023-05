Za založení ničivého požáru hal v Mladé Boleslavi půjde muž na sedm let za mříže

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Plameny pohltily skladovací haly v průmyslovém prostoru v Mladé Boleslavi minulý rok v lednu. Muž z Českolipska, který podle policie v areálu firmy vyrábějící součástky do aut zapálit hromadu palet, si nyní vyslechl rozsudek. Do vězení půjde na sedm let. V pátek o tom informovala Česká televize, které výsledek soudu sdělil Zbyněk Vondra z dozorového Krajského státního zastupitelství v Praze. Trest je souhrnný i za předcházející trestnou činnost.

Likvidace požáru v Mladé Boleslavi v neděli 30. ledna 2022. | Video: Deník/Michal Bílek