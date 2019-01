Buda - Drzost zlodějů nezná mezí. Spolujezdec z nákladního auta a nakonec i řidič jí předvedli skutečně hodně.

Ilustrační foto policie 158 | Foto: Deník / Ladislav Mareš

Dramatické chvíle prožil v úterý šestapadesátiletý rybář.



Muž kolem osmé ráno nechal u krajnice odstavený motocykl a opřel o něj rybářské náčiní v hodnotě asi dvacet tisíc korun.



To, že zloději číhají úplně všude zjistil záhy. V okamžiku, kdy se o pár metrů od motorky vzdálil, zastavilo na kraji silnice nákladní auto.



„Spolujezdec z nákladního vozidla vystoupil, vzal rybářské náčiní a nasedl zpátky do auta," řekl policejní mluvčí David Schön.



Okradený rybář se k autu rozeběhl, ale do kabiny se už neměl šanci dostat. Chytil se zpětného zrcátka a domáhal se po posádce auta vrácení svých věcí. Marný byl jeho křik a bouchání do skla dveří.



Bezohledné zloděje nepřinutilo zastavit, ani to, že se okradený muž vozidla stále držel a hrozilo, že ho mohou vážně zranit.



Po několika metrech jízdy se muž vozidla pustil a spadl na vozovku. Zloději i s kořistí z místa odjeli.



Pádem z jedoucího auta si okradený rybář způsobil zranění, která si vyžádala lékařské ošetření.



„Po pachatelích intenzivně pátrají nejen policisté z Mnichova Hradiště, ale také mladoboleslavští kriminalisté," doplnil mluvčí.