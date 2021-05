„V 11.35 jsme přijali telefonické oznámení prodavačky z jídelny Gája na Staroměstském náměstí, že do provozovny přišel muž bez roušky a konzumuje zde pivo. Na místo byla vyslána hlídka strážníků, která ztotožnila občana polské národnosti,“ popsal ředitel městské Tomáš Kypta.

Muž strážníkům při podávání vysvětlení řekl, že se zde chce ubytovat. Ti ho následně z místa vykázali. On si však i přes upozornění dál konzumoval pivo na Staroměstském náměstí, to se v Boleslavi na veřejnosti roky nesmí. A tak strážníci museli znovu zasahovat. To už jej ale nahlásili na příslušný odbor magistrátu.

„Ve 12.20 hodin byl proveden opětovný výjezd na místo, ze stejného důvodu, muž se zde již však nenacházel. Ve 12.45 hodin byl opětovně proveden výjezd na výše uvedeného cizince, tentokrát se zdržoval v budově magistrátu na Komenského náměstí. I zde byl v podnapilém stavu a bez příslušné ochrany dýchacích cest,“ vysvětlil Kypta. Vzhledem k četnosti narušování veřejného pořádku nakonec muž skončil na oddělení Policie ČR v Bělské ulici.