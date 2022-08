Tři muži ve věku 29, 31 a 32 let měli v době od 27. do 28. července vniknout do klubovny v Benátkách a odcizit z ní věci v celkové hodnotě 26 tisíc korun. Jednalo se o prázdné pivní sudy, halogenová světla, ale především jízdní kolo a přilbu.