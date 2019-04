„Během zákroku došlo ke zranění policistů,“ uvedla policejní mluvčí Eva Hašlová. Co přesně se v Jirnech v pravé poledne odehrálo, však neupřesnila. Nekomentovala ani, zda policisté měli, či neměli nehodu. Uvedla, že všechny okolnosti události a její příčiny jsou nyní předmětem šetření.

Hašlová upřesnila, co stíhací jízdě předcházelo. Policisté prvosledové hlídky z Brandýsa nad Labem chtěli zkontrolovat řidiče, u něhož měli podezření, že se dopouští trestné činnosti. Ten výzvu reagoval tak, že místo na brzdový pedál šlápl na plyn. Hlídka se ve služebním voze pustila za ním. „Po policejní honičce řidič v Brandýské ulici po zastavení vyskočil z vozu a dal se na útěk. Policisté ho pronásledovali a následně dopadli,“ přiblížila Hašlová zákrok i to, co mu předcházelo. Konkrétnější s ohledem na prošetřování souvislostí nebyla.

Uvést nicméně lze, že po zadržení muže prchajícího od auta vyšlo najevo, že za volant usedl i přesto, že mu byl uložen zákaz řízení.

Velkou pozornost vzbudila policejní honička u obce Jirny na podzim, uprostřed noci na neděli 28. října. Skončila nehodou jen pár stovek metrů od místa aktuální události (byť k ní došlo na jiné silnici druhé třídy). Začala vlastně v Nehvizdech, kde dopravní policisté chtěli krátce před půlnocí zastavit osobní auto. Řidič však začal vysokou rychlostí ujíždět Pražskou ulicí směrem k hlavnímu městu – a na kruhovém objezdu před obcí Jirny havaroval. Utrpěl zranění, s nímž musel být odvezen do nemocnice; auto převrácené na bok navíc začalo hořet. Dechová zkouška tehdy ukázala, že cizinec usedl za volant pod vlivem alkoholu; nadýchal dvě promile.