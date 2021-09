„Skutku se měl muž dopustit v době od 19. do 21. července v Bakově nad Jizerou, kde si bez souhlasu poškozené 44leté ženy přisvojil její platební kartu – ze které následně 21. července vybral z bankomatu v Praze čtyři tisíce korun,“ upřesnila mluvčí. Přičemž z jejích slov plyne, že o vině nemají policisté pochybnosti: neoprávněný výběr zachytily kamery u bankomatu.

Pro změnu policisté z Mnichova Hradiště stíhají 39letého muže, kterého podezřívají, že ho cizí bankovní karta zlákala k neoprávněnému výběru z bankomatu – přičemž v tomto případě jde o skutek, který by mohl vynést až dva roky pobytu za mřížemi.

O měsíc později spadla klec: v pondělí 20. září zahájili mladoboleslavští kriminalisté trestní stíhání pro spáchání přečinu krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. „Dále policisté muži sdělili podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, neboť byl v srpnu policisty ve dvou případech kontrolován pří řízení motorového vozidla, do kterého usedl pod vlivem metamfetaminu a marihuany,“ doplnila Schneeweissová výčet hříchů.

Téměř dvě stě tisíc korun z cizího účtu dokázal podle mladoboleslavských policistů během jediného dne utratit 36letý muž, který nalezl ztracenou peněženku i s platební kartou. Když vyzkoušel, že funguje, začal utrácet vskutku nezřízeně. „Nyní mu hrozí až pět let za mřížemi,“ poznamenala policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

