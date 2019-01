Střední Čechy - Udělal to pachatel z hladu, z hecu – nebo spíš stálo v pozadí události pomatení mysli drogami? Odpověď na tuhle otázku zatím neznají policisté, kteří řeší noční vloupání do pekařství v Mníšku pod Brdy, k němuž došlo v noci na středu.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Attila Racek

Stalo se to 16. ledna v době od 2.00 do 2.11, upřesnila policistka Jana Dětská. S tím, že dosud neznámý pachatel vnikl do provozovny bez poškození dveří. „Poškodil plynový hořák, nakousl dva zákusky a poškodil dort,“ shrnula následky jeho počínání. „K žádné krádeži nedošlo, pouze na poškození vznikla škoda ve výši 1000 korun,“ upřesnila.

Dvacetitisícová škoda pak byla téhož dne vyčíslena v souvislosti s vloupáním do obchodu s potravinami, přičemž policisté předpokládají, že zřejmě šlo o dílo stejného člověka. Ani v tomto případě se nic neztratilo. Někdo „jen“ vypáčil dvoukřídlé posuvné dveře, poškodil skleněnou výplň a rám, načež ho zaujalo pracoviště pultového prodeje. „Zpřeházel uzeniny, ale nic neodcizil,“ přiblížila Dětská, co se stalo.

Svědectví či informace, které by mohly k odhalení pachatele přispět, přijme policie na telefonním čísle 974 882 720.