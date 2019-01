Mladoboleslavsko - Drobná dívka z Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi zmizela z pražského diagnostického ústavu

Pohřešovaná Lucie Langhansová z Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi. | Foto: Policie ČR

Policisté pátrají od čtvrtka 18. února po pohřešované třináctileté Lucii Langhansové, která se nevrátila z vycházky zpět do diagnostického ústavu v Praze 4, kam je umístěna z rozhodnutí soudu pro Prahu východ. Dívka byla již v minulosti pohřešovaná, když nepřišla do školy ve Staré Boleslavi, kterou navštěvuje, a následně vypátraná v okolí místa svého bydliště v Brandýse nad Labem Stará Boleslav.



Dívka měří 160 centimetrů, je hubené postavy, má oválný obličej, středně dlouhé hnědočervené rovné vlasy a modré oči. Mezi předními horními zuby má mezeru.



„Naposledy byla oblečená do tmavých džínů, modré bundy s kapucí a kožíškem. Na nohou měla kotníkové boty. V případě, že víte, kde by se mohla dívka nacházet, kontaktujte linku 158," vyzývá Jan Daněk z Policie ČR.