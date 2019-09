Policie hledá falešného agenta, který balamutí ženy

Kriminalisté hledají několikrát soudně trestaného podvodníka, který nenastoupil do vězení a z žen láká peníze. To v sobotu 14. září uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk. Ukazuje nicméně za hranice hlavního města; do středních Čech. Kriminalisté z metropole již celé roky pátrají po 46letém muži původem z Brandýsa nad Labem (a později s bydlištěm v hlavním městě), který nenastoupil do vězení, kde si má odpykat pětiletý trest. „Na hledaného je také vydáno soudy po celé České republice několik příkazů k zatčení, jelikož je podezřelý z další trestné činnosti,“ poznamenal Daněk.

Hledaného muže sice nelze přímo označit jako sňatkového podvodníka – nicméně praktiky těchto elegánů zřejmě ovládá dokonale. Nasvědčují tomu alespoň poznatky kriminalistů, podle nichž se dotyčný opakovaně seznamuje prostřednictvím různých seznamek na internetu s ženami. „Když získá jejich důvěru, pod různými záminkami z nich vyláká větší finanční částky. Peníze pak nevrací a používá je pro vlastní potřebu," konstatoval Daněk. Jako příklad, jak to chodí, připomněl případ z roku 2012. Tehdy se obětí stala žena z Prahy-východ, jež se nechala zlákat nabídkou zprostředkování výhodné koupě bytu v hlavním městě. Nezískala nic, přišla o 400 tisíc korun. Tehdy se jí nový známý snažil vlichotit do přízně a získat její důvěru lživým tvrzením, že je ředitelem obchodního domu na Václavském náměstí. O dva roky dříve se nerozpakoval vydávat za lékaře – či dokonce za agenta CIA. Asi to to dokázalo zabrat: policie ví, že tehdy na internetových seznamkách bodoval jak na běžícím pásu. A od šesti žen postupně vylákal téměř dva miliony korun. Policisté předpokládají, že v trestné činnosti podle osvědčeného modelu hledaný muž stále pokračuje, a to zřejmě na celém území republiky. Poslední stopa pochází z počátku loňského roku, kdy opět prostřednictvím internetové seznamky okouzlil ženu z Táborska. Tu to tehdy přišlo na skutečně hodně peněz. „Pod záminkou koupě tří bytů v Praze vylákal postupně více než milion korun," shrnul Daněk dlouhodobější působení. V souvislosti se zmiňovanými skutky policie hledá 46letého Milana J. V minulosti však vystupoval nejen pod vlastním jménem, ale představoval se i jako Lukáš – ať už s příjmením Beneš, nebo Lukeš. Policie uvítá, když se kdokoli, kdo má informace o pobytu či pohybu hledaného muže s modrýma očima a hnědými vlasy, ozve prostřednictvím linky 158.

Autor: Milan Holakovský