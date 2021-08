Vývoj událostí shrnula policejní mluvčí Lucie Nováková: „Zatím neznámý muž zastavil s vozidlem u kraje vozovky na silnici číslo I/16 ve směru na Jičín, přešel přes travnatý úsek na parkoviště, kde z dodávkového vozidla odcizil tašku s finanční hotovostí. Poté se vrátil ke svému vozidlu – a odjel směrem na Jičín.“

Právě podle kamerových záběrů policisté zjistili, že pátrají po muži, který seděl za volantem modrého Fordu Focus staršího typu (první modelové řady). Policisté uvítají, pokud se jim ozvou svědci, kteří by k hledanému muži a jeho autu mohli říci něco bližšího. Výrazně by také mohly pomoci záznamy z palubních kamer v autech – obzvlášť pokud by se z nich dala přečíst registrační značka.

„Občané a řidiči, kteří se 19. srpna okolo 14.10 pohybovali na silnici první třídy číslo 16 a všimli si u krajnice na úrovni obchodního domu se sportovním zbožím uvedeného vozidla, mohou své poznatky sdělit na e-mail mb.oo.boleslav2@pcr.cz, telefonní číslo 974 877 702 nebo na linku 158,“ vybízí Nováková veřejnost ke spolupráci.