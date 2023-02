V jednu chvíli všem zatrnulo. „Neustále přejížděl ze svého jízdního pruhu do protisměru a ve vysoké rychlosti předjel i linkový autobus, aniž by měl rozhled do protisměru,“ uvedl policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Zdroj: Youtube

Na řidiče neplatily ani výzvy policistů, že bude použita služební zbraň. A dokonce ani to, kdy skutečně zazněly výstřely, které zasáhly a vypustily levou zadní pneumatiku. Přesto po poničení jednoho kola už daleko neujel. Policisté si najeli vedle ujíždějícího auta a na řidiče, který jel ve voze sám, namířili pistoli.

Až v tento okamžik šofér zastavil. „Kladl odpor i při vystupování, proto policisté použili další donucovací prostředky, hmaty a chvaty, a muže svedli k zemi, kde mu přiložili pouta a na místě ho zadrželi,“ doplnila policejní mluvčí.

Pořádně si přihnul a usedl za volant. Potom naboural čtyři vozidla a lampu

Šestatřicetiletý řidič je pro policisty známou firmou. Má několik zákazů řízení všech motorových vozidel, a to až do roku 2027, poměrně bohatou trestní minulost, a teprve v září opustil brány věznice, kde si odpykával trest za maření výkonu úředního rozhodnutí.

Orientační dechová zkouška na alkohol byla negativní, ovšem pozitivní vyšla na pervitin. Za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání mu nyní hrozí až 2 roky trestu odnětí svobody.