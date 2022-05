Ještě před několika týdny si žena odpykávala trest za krádeže ve věznici v Novém Sedle. Okresní soud v Litoměřicích jí ale usnesením trest přerušil, protože musela nastoupit do nemocnice kvůli operaci srdce. „Trest jí byl přerušen na tři měsíce, v rámci kterých byla zohledněna nejen desetidenní hospitalizace v nemocnici, ale i následná rekonvalescence a doléčení v lázních,“ vysvětlila policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Po úspěšné operaci tak žena vyrazila do lázní. A jelikož na srdce jsou Poděbrady, ubytovala se v lázeňském domě právě v nich. Nicméně pouhá rekonvalescence ji neuspokojovala a tak se rozhodla nezahálet. Vypravila se do jednoho z rodinných domů.

Žádné násilí k otevření použít nemusela, majitelé si dům nezamkli. Prošla jej a vzala peněženku s 8 a půl tisíci korunami a pánské značkové hodinky. Pak z domu zmizela.

V době, kdy majitelé krádež věcí oznámili, nebylo ještě zřejmé, kdo ji má na svědomí. Jenže návštěvnice lázní se vlastně prozradila sama. „Žena totiž podle všeho odmítala opustit lázeňský pokoj, proto personál kontaktoval policii. Ta ji převezla na služebnu. V té době již měli policisté oznámení o krádeži věcí z domu a k tomu i zajištěné záběry z bezpečnostní kamery. A žena, která na nich byla při vstupu do rodinného domu zachycena, se právě nacházela na policejním oddělení,“ konstatovala policejní mluvčí.

Do věznice se tak vrátila s dalším prohřeškem. Policisté jí ve zkráceném přípravném trestním řízení sdělili podezření hned ze dvou přečinů, a to z krádeže, při níž způsobila škodu přes třináct tisíc korun, a z porušování domovní svobody. Za to jí hrozí až dvouletý trest.