Po zdánlivé roční pauze od lednového vyhlášení rozsudku – jak se alespoň vývoj případu může jevit z laického pohledu – bude spisový materiál k takzvané druhé větvi kauzy, dávané všeobecně do souvislosti zejména s Rathovým jménem, převezen od středočeského krajského soudu k Vrchnímu soudu v Praze. Jeho odvolací senát má případ uzavřít pravomocným verdiktem. K tomu by za situace, že se neobjeví komplikace, mohlo podle velmi hrubých odhadů dojít někdy kolem počátku léta příštího roku.

Odvolání advokátů i žalobce

Že už jsou písemnosti prakticky sbaleny a samotné stěhování je na spadnutí, potvrdil soudce Jiří Wažik, který zastává i funkci mluvčího trestního úseku Krajského soudu v Praze. „Spis je v tuto chvíli připraven s doplněnými odvoláními k předložení k Vrchnímu soudu v Praze. Součástí jednoho z odvolání byla námitka podjatosti předsedkyně senátu. O té soud rozhodl negativně,“ sdělil Deníku Wažik. S doplněním, že Vrchnímu soudu v Praze bude spis předložen už v nejbližších dnech.

Již dříve Deníku řekl, co se odehrávalo od lednového vynesení rozsudku, kdy trestní senát v čele s předsedkyní Ivou Říhovou rozhodl o vině a uložení trestů – či v případě části odsouzených včetně Ratha, kteří byli odsouzeni již v rámci rozhodování o první větvi případu, o jejich zpřísnění. Následně bylo třeba vypracovat obsáhlé vyhotovení rozsudku v písemné verzi – včetně detailního odůvodnění. S tím Říhová, průběžně řešící i projednávání dalších kauz, které má na starosti, byla hotova v létě.

Následně soud rozeslal text rozsudku účastníkům řízení a čekal na jejich reakce. Již od lednových vyjádření advokátů přímo v jednací síni přitom bylo zřejmé, že dorazí upřesnění odvolání reagující na písemné provedení rozsudku; odvolání požadující naopak zpřísnění trestů podal také státní zástupce. S ohledem na složitost případu a rozsah písemného verdiktu (a také s přihlédnutím k výjimečnosti koronavirové doby) stanovila předsedkyně prvoinstančního senátu delší lhůtu.

Kauza spojovaná s Rathovým jménem

- Případ plný zvratů, týkající se korupčního ovlivňování výběru dodavatelů stavebních a zdravotnických zakázek Středočeského kraje, odstartovalo v roce 2012 pověstné zatýkání se sedmi miliony korun v krabici na víno

- Soudy se věci zabývaly v rámci dvou větví případu – z nichž první je pravomocně ukončena a hlavní aktéři jsou za mřížemi (nyní budí pozornost, že vězněný Petr Kott, vedle exhejtmana Davida Ratha jedna z klíčových postav, začal sloužit jako lékař ve vězeňské nemocnici – a spekuluje se, zda obdobný vývoj nabere i Rathova kariéra)

- Druhá větev, v níž kromě devíti fyzických osob je souzeno i osm firem, se týká rekonstrukcí nemocnic v Kladně (blok C2), Kolíně (pavilon O) a výstavby nového pavilonu s parkovištěm v Mladé Boleslavi i dodávky 48 sanitek pro záchrannou službu, dospěla v lednu k nepravomocnému verdiktu krajského soudu – a čeká se na jednání odvolacího senátu

Korupční kauza na druhou?

Nyní už je u krajského soudu vše hotovo a kauza míří k završení u vrchního soudu. Tam bude bezpochyby věnována mimořádná pozornost již od prvních chvil všem jejím souvislostem, a to netradičně už ve fázi přidělování věci konkrétnímu senátu.

Naznačuje to nedávný zásah kriminalistů Národní centrály proti organizovanému zločinu přímo v budově, po němž v minulém týdnu putoval do vazby tamější soudce Zdeněk Sovák. A zřejmě to bylo kvůli korupční nabídce navázané na korupční kauzu spojovanou s Rathovým jménem! Podle dostupných informací je podezřelý, že oslovil společnost Metrostav, jednu z firem odsouzených v rámci druhé větve společně s Rathem – přičemž krajský soud jí jako součást trestu stanovil i omezení možnosti účastnit se výběrových řízení. Byť to soudce popírá, údajně měl slibovat, že za 50 milionů korun zařídí zmírnění dopadů verdiktu středočeského krajského soudu právě na činnost Metrostavu.

Firma však na nabídku nekývla a věc nahlásila. Proto sledování, proto odposlechy – a podezření se potvrdilo. Z policejních nahrávek přitom vyplynulo, že by Sovák měl umět zařídit přidělení případu právě senátu, kterého on sám byl součástí…

Už tato fáze příprav na jednání odvolacího soudu bude tudíž tentokrát pod drobnohledem. A je možné, že aktuální záležitosti nakonec poznamenají rychlost, se kterou odvolací senát bude chopen začít jednat.