V případě, že by znalecké zkoumání ukázalo, že si 37letý muž dokázal uvědomovat, co dělá, a byl tudíž za své počínání odpovědný, mohl by o svém počínání po několik let přemýšlet ve vězení. Policejní mluvčí Barbora Schneeweissová informovala, že kriminalisté Prahy-venkov: Východ zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu obecné ohrožení a přečinu nebezpečné vyhrožování. „V případě prokázání viny a odsouzení muži hrozí až osmiletý trest odnětí svobody,“ konstatovala mluvčí.