Od pily po trumpetu. Z domu si zloděj odnesl věci za statisíce

Sbírku hudebních nástrojů si odnesl zatím neznámý zloděj, který po vloupání do rodinného domu v Bělé pod Bezdězem za sebou zanechal škodu vyčíslenou na 370 tisíc korun. Uvedla to policejní mluvčí Barbora Schneeweissová, podle jejíchž slov v domě, který je v současnosti využíván spíše jako rekreační objekt, pachatel řádil někdy v době od 7. do 24. září.

Ilustrační foto | Foto: Pixabay