Mladá Boleslav/ Skutečně paradoxní krádež se stala v mladoboleslavském obchodním domě. Zloděj vzal výrobek za pár korun, pokutu zaplatí ve výši několika stovek až tisíc!

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Tradičním telefonátem na ústředně boleslavské městské policie je hlášení o chycení zloděje v obchodním domě Kaufland. Většinou se jedná o drobnou krádež. Podobných doslova nepochopitelných krádeží v tomto obchodním domě je stále dost. O tom ví své bezpečnostní agentura Kauflandu, která zboží před hříšníky hlídá.



Stejně tomu bylo i o tomto víkendu. Muž polské národnosti tam odcizil balenou stolní vodu v hodnotě 4,50 koruny! Jenže to se mu opravdu nevyplatilo! Při činu ho totiž nachytala bezpečnostní agentura obchodního domu. Ta neváhala a přivolala hlídku městských strážníků. Muži se tak „ušetření“ pár korun nevyplatilo. Od strážců zákona dostal pokutu!



Zajímavostí také je, že to byla jediná krádež v tomto obchodním domě během sobotního dne. To potvrdil i Aleš Konývka z mladoboleslavské městské policie.