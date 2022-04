Nalévání alkoholu dětem: nezletilá dívka v baru nadýchala 2,27 promile

Poslední březnový pátek vyrazila desítka policistů na kontrolu po barech a nočních podnicích. Chtěli především zkontrolovat, zda provozovatelé nenalévají alkohol dětem do 18 let. Navštívili několik diskoték barů, či restaurací, kde bylo podle policejní mluvčí Barbory Schneeweissové provedeno přes třicet dechových zkoušek u osob mladších 18 let.

Policisté kontrolovali v Mladé Boleslavi nalévání alkoholu nezletilým. | Foto: Policie ČR