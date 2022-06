Fentanyl je velmi silné analgetikum a opiát, který se podává například onkologicky nemocným pacientům s velkými bolestmi. Je to omamná látka, která podobně jako další jmenované léky bývá zneužívána drogově závislými osobami. „Obviněný muž poskytoval zmíněné léky a náplasti výměnou za šperky a potraviny,“ potvrdila policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Dále policisté muže obvinili z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, a to z toho důvodu, že byl do psychiatrické léčebny umístěn na základě nařízení okresního soudu do výkonu ochranného ústavního protialkoholního a protitoxikomanského léčení.

Prodej konopí muž pravidelně opakoval. Buď po týdnu, nebo měsíčně

„To však opakovaně porušoval a v léčebně drogy užíval. Prokázaly to výsledky namátkových kontrol, které byly u muže provedeny,“ doplnila policejní mluvčí. Pozitivní testy několikrát vyšly na kanabinoidy, metamfetamin, amfetamin nebo tramadol, což naznačuje kouření mariuhany, užívání pervitinu a možných dalších látek.

Kriminalisté z Mladé Boleslavi proto zahájili trestní stíhání čtyřicetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a dále přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě prokázání viny a odsouzení hrozí muži až pětiletý trest odnětí svobody.