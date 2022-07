Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro přečin neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací a přečinu krádeže, za což hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

Podvodník se vydával za válečného lékaře. Důvěřivou seniorku obral o 125 tisíc

V posledních několika měsících se policisté nejvíce setkávají právě s podvody na bazarových a inzertních portálech. Scénář je vždy stejný nebo velmi podobný. Prodávající (následně poškozený) nabízí k prodeji například autosedačku, helmu na kolo, či použitou pračku. Následně jej kontaktuje podvodník. Ten vystupuje jako kupující, který má o danou věc zájem. Pošle prodávajícímu odkaz na vyzvednutí peněz nebo odkaz, který vypadá jako skutečná stránka přepravní společnosti. Tam poškozený vyplní údaje ke své kartě a místo výdělků přijde o nemalé peníze, někdy i statisíce.

JAK SE BRÁNIT INTERNETOVÝM PODVODNÍKŮM

• V žádném případě nesdělujte k Vaší osobě žádné citlivé údaje ani bezpečností údaje z vaší platební karty, nebo přístupové údaje k online bankovnictví;

• Nikdy nikomu nesdělujte, a ani nepřeposílejte, bezpečnostní autorizační kód, který Vám přišel formou SMS zprávy;

• Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo, odesílatele SMS zprávy, ale třeba i e-mailovou adresu;

• Nikdy nikomu podezřelému neumožňujte vzdálený přístup do Vašeho počítače;

• Sledujte a pečlivě čtěte informace od Vaší banky v internetovém bankovnictví;

• Při každém vstupu do internetového bankovnictví kontrolujte, zda odpovídá doména přihlašovací stránky. Toto platí vždy, když někam zadáváte své osobní nebo přihlašovací údaje;

• Aktualizovat software, antivirový program, firewall;

• Během, nebo po takovémto podezřelém hovoru, si zaznamenejte údaje, které Vám útočník sdělil (jména, e-mailové adresy, čísla účtů, odkazy na webové stránky, apod.)

ZDROJ: Policie ČR