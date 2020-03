Nosit dříví do lesa rozhodně neměl v úmyslu muž, který nyní svou manipulaci se dřevem musí vysvětlovat policistům – a zvědavý bude i soud. Hlavní problém přitom netkví v tom, že si k odvozu vybral období protikoronavirových opatření, kdy je vyhlášen nouzový stav a lidé nemají zbytečně vycházet mimo domov. Klíčové je, že byl v neděli na Mnichovohradišťsku přistižen při krádeži; přímo při činu. Plyne to z pondělních informací Eva Hašlové z územního odboru středočeské policie pro Prahu-venkov: Východ.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Klec spadla poté, co se 28letý muž společně se dvěma kamarády dopoledne vypravil do lesa u obce Březina na Mladoboleslavsku. Kamarádi mu pomáhali nakládat nařezané dřevo, aniž by tušili, že se podílejí na nějaké čertovině: že se se z nich stali kumpáni zapojení do krádeže. Tak alespoň vyznívají závěry policistů, kteří se pustili do důkladného prošetřování okolností události poté, co partu při odjezdu přistihl další člověk.