Neslavně dopadl záměr dvaačtyřicetileté ženy z Mladoboleslavska investovat do akcí energetické společnosti. Stala se obětí podvodníků, kteří ji ukradli peníze a navíc si na její jméno vzali půlmilionovou půjčku.

Žena ke konci března na sociálních sítích uviděla inzerát, který nabízel možnost investování. Odpověděla na něj, vyplnila požadované kontaktní údaje a záhy jí kontaktovala údajná zástupkyně energetické společnosti. Šlo ale o podvodnici, která svou oběť navedla k dalším krokům, kde a jakým způsobem se má zaregistrovat.

Mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová doplnila, že poškozená podle pokynů postupovala a zaslala i částku 4 tisíce korun na investiční účet.

„Druhý den jí kontaktoval další muž z energetické firmy a chtěl s poškozenou probrat další možnosti investic. Ta mu ale sdělila, že si vše rozmyslela a zaslané peníze chce vrátit. Podvodník ženě řekl, že v navrácení peněz není žádný problém, je však nutné, aby si do svého počítače stáhla aplikaci umožňující vzdálený přístup, což žena učinila. Dále dle pokynů vyfotila i svůj občanský průkaz a přihlásila se do internetového bankovnictví,“ shrnula následující dění mluvčí a potvrdila, že tímto způsobem podvodník získal volný přístup do ženina počítače a bankovního účtu, kde si na jiný účet odeslal 50 tisíc korun. „Navíc si na ženu sjednal úvěr ve výši 500 tisíc korun, které si následně odeslal na dva cizí účty. Poškozená tak přišla o částku 550 tisíc korun,“ dodala policejní mluvčí.

Pachateli hrozí osmileté vězení

Případ nyní vyšetřují mladoboleslavští policisté. „Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu, neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněnému zásahu do počítačového systému nebo nosiči informací a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku,“ uvedla Barbora Schneeweissová a dodala, že pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na 8 let.