Mladá Boleslav - Mladoboleslavský zimní stadion neláká jen příznivce sportu. Zajímá i zloděje.

Jako přešlí mrazem působili mladíci, kteří se dostali do moci strážců paragrafů. A nebylo to pouze z důvodu, že nepravosti páchali na prochladlém zimním stadionu.



Osmnáctiletý dareba z Kutnohorska si vzal na pomoc svého nezletilého kamaráda a společně se vlámali do bistra v menší hale areálu. Z něj vzali magnetofon a posilnili se několika lízátky a třemi sáčky se solenými jádry podzemnice olejné. Navíc je zaujaly čtyři basy plné prázdných lahví, co stály vedle kiosku. Ty sebrali také, snad ve snaze směnit zálohované obaly za pár drobných.



Vtom je ale zadrželi místní zaměstnanci, kteří se nerozpakovali přivolat policisty. Těm nezbylo, než mladšího lumpa předat rodičům. Druhý má ovšem na krku obvinění z krádeže. Navíc se ukázalo, že podobně si prostředky neobstarával rozhodně poprvé. Již dříve byl za chmatáctví odsouzen, tehdy jen k veřejně prospěšným pracím. Nyní to asi bude mít svízelnější.