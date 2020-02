Příběh zaznamenaný v policejních protokolech se začal psát v Libčicích nad Vltavou, kde se dotyční tři hodiny po půlnoci nejprve snažili dozvonit na obyvatele jednoho z bytů. I dobouchat. Rámus to byl takový, že vzbudil několik lidí v sousedství.

„Poté, co se jejich nevybíravé chování jedna obyvatelka domu snažila umravnit, ihned ji začali velmi vulgárně urážet a hodili po ní předmět,“ přiblížila mluvčí policie Jana Šteinerová. „Dále několika kopy poškodili i panty u dveří jiného bytu,“ doplnila.

Tohle však byl teprve začátek. Skupinka pak vrazila k vlakovému nádraží, přičemž do cesty se jí „připletlo“ auto, které přišlo o zrcátko. I to však byla zatím ještě rozcvička. Pachatelé, kteří se to teprve chystali pořádně rozjet, nenechali beze škod ani nádraží.

„Úmyslně poškodili osvětlení železniční stanice, rozbili skleněné výplně dvoukřídlého okna do čekárny, převrátili kontejner a polámáním znehodnotili čtyři lavičky,“ přiblížila Šteinerová.

Ani to ovšem nebyl konec. Než si partička vyšlápla po kolejích přes Dolany do Kralup nad Vltavou, ještě dále využila zničené stokilové lavičky, odtáhla ji na koleje. To si kvůli bezpečnosti dokonce vyžádalo úplné přerušení provozu na trati. V Kralupech však spadla klec, Hlídka dotyčné zadržela a převezla do policejní cely. „Následující den kriminalisté proti všem třem pachatelům zahájili trestní stíhání pro podezření z trestných činů výtržnictví a poškození cizí věci,“ informovala Šteinerová. S dodatkem, že dotyční byli následně propuštěni – a stíháni jsou nyní na svobodě.