Dva parkovací automaty vykradl během jediného dne muž v Mladé Boleslavi. Natočily ho však při tom bezpečnostní kamery. Policie po pachateli nyní pátrá.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

Vše se stalo 2. června. První případ se odehrál v ulici Třída Václava Klementa v prvním patře parkovacího domu nemocnice. Mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová zdůraznila, že počínání zatím neznámého pachatele natočily bezpečnostní kamery.

„Nejprve místo obešel a ve chvíli, kdy se na parkovišti nenacházeli žádní svědci, za použití násilí poškodil parkovací automat a z něj odcizil mince ve výši přes 10 tisíc korun. Na poškození způsobil škodu mnohem větší, několik desítek tisíc korun,“ popsala.

Kořist z prvního automatu mu ale zřejmě nestačila. Ještě v ten samý totiž kolem 19. hodiny zamířil k dalšímu, a to do ulice U Stadionu. I zde ho zachytily kamery. „Po několika minutách se násilím dostal i do tohoto automatu. Odnesl si více jak 15 tisíc korun,“ konstatovala mluvčí a doplnila, že i zde bla kvůli poškození automatu celková škoda mnohem vyšší.

Policisté nyní po pachateli pátrají. „Neznámý muž je hubené postavy, oblečen byl do tmavé mikiny s proužky na ramenou, džínových kalhot, černých bot a na hlavě měl nasazenou kšiltovku. Pokud máte jakékoliv poznatky k jeho osobě, sdělte je prosím policistům z Mladé Boleslavi na telefonní číslo 974 877 522 nebo na 735 785 751, využít můžete i linku 158,“ shrnula Barbora Schneeweissová.

V případě dopadení a odsouzení hrozí pachateli i dva roky vězení.