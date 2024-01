Muž dívku kontaktoval na internetové chatovací stránce a i přesto, že mu dívka ihned sdělila, kolik jí je let, vytrvale psal nebo volal a požadoval po ní, aby mu zaslala své nahé fotografie i videa. Mluvčí policie Barbora Schneeweissová potvrdila, že dívka bohužel choulostivé snímky muži poskytla.

„Protože byl na dívku po celou dobu milý, požadované fotky a videa mu zaslala. I on jí ale své nahé fotografie poslal, aniž by si o ně dívka řekla. Když ale začal být ve svém jednání a psaní agresivnější a navrhoval setkání za účelem pohlavního styku, dívka vše razantně odmítla a muže vyzvala, aby jí přestal obtěžovat. Na to začal muž dívce vyhrožovat, že si jí najde, proto dívka vše oznámila rodičům a policii,“ popsala mluvčí.

Mladoboleslavští kriminalisté agresora vypátrali a v minulém týdnu jej obvinili hned z několika trestných činů. „Obvinili jej z přečinu výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie, navazování nedovolených kontaktů s dítětem, vydírání a ohrožování výchovy dítěte. Muži v případě prokázání viny a odsouzení hrozí až pětiletý trest odnětí svobody,“ doplnila Barbora Schneeweissová.