Falešné akcie

Představě snadno vydělaných peněz z investic do akcí energetické společnosti uvěřila v dubnu dvaačtyřicetiletá žena z Mladoboleslavska. Na sociálních sítích odpověděla na inzerát, vyplnila požadované kontaktní údaje a zaslala několik tisíc korun jako vklad. Druhý den od registrace ji kontaktoval muž z údajné energetické firmy s další nabídkou. Žena mu ale sdělila, že si vše rozmyslela a zaslané peníze chce vrátit. Podvodník odpověděl, že v navrácení peněz není žádný problém, je však nutné, aby si do svého počítače stáhla aplikaci umožňující vzdálený přístup, což bohužel žena učinila. Dále podle pokynů vyfotila i svůj občanský průkaz a přihlásila se do internetového bankovnictví. Podvodník tak získal přístup do jejího účtu, odkud ukradl 50 tisíc korun, a následně si na ní sjednal i půlmilionový úvěr.

