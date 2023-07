Případy, kdy podvodníci vydávající se za bankéře okradou o životní úspory důvěřivé lidi, jsou časté. Před stejným nebezpečím stál nedávno i pětačtyřicetiletý muž z Mladoboleslavska. Ten se však podvodníkům ubránil, ačkoliv jejich vylhaný příběh o úvěru obsahoval legendu o setkání přímo na pobočce banky i kontakt s policií.

Ilustrační foto. | Foto: PČR

Vše začalo, když muže z Mladoboleslavska telefonicky kontaktovala žena, která tvrdila, že pro něho má schválený úvěr ve výši 250 tisíc korun a má se dostavit do pobočky banky, kde si peníze převezme. Muž ale uvedl, že o žádný úvěr nežádal a jedná se tedy o omyl nebo podvod.

„Při jejich hovoru podvodnice zjistila u jaké banky doopravdy muž svůj bankovní účet má, načež ho zanedlouho kontaktoval již údajný pracovník, který se vydával za pracovníka banky poškozeného a požadoval, aby muž celou událost týkající se podvodného jednání přijel řešit na pobočku,“ sdělila mladá policie Barbora Schneeweissová.

Když se však muž na smluvené místo dostavil, zjistil, že na dané pobočka jeho banky není. „Na instrukce, aby veškeré peníze vybral a vložil do jiného platebního bankomatu nereagoval a neučil tak. Od začátku mu totiž celé jednání přišlo jako podvod, proto jediné, s čím souhlasil, bylo osobní setkání na pobočce,“ podotkla mluvčí.

Podvodníky to ale neodradilo. Aby jejich příběh působil přesvědčivěji, zapojili do něj policii. Samozřejmě falešnou. „Údajný kriminalista z Prahy poškozeného taktéž telefonicky kontaktoval s tím, že se zabývá jeho případem úvěrového podvodu. Ani na to však muž nenaletěl a požadoval osobní setkání na policejní služebně. K tomu samozřejmě ale nedošlo,“ potvrdila mluvčí.

Investice do energií i koupě knih

Pětačtyřicetiletý muž od začátku tušil, že se jedná o podvod, a své peníze uchránil. Mnoho případů, které se dostanou k řešení policii, ale takto šťastně nekončí. Policisté nejen ve Středočeském kraji řeší případy podvodů, kdy pachatelé své oběti kontaktují přes internet i telefonicky a svými propracovanými způsoby je připravují o stovky tisíc korun. Takto neslavně dopadl na jaře záměr dvaačtyřicetileté ženy z Mladoboleslavska investovat do akcí energetické společnosti. Na sociálních sítích odpověděla na inzerát, který možnost investice nabízel. Stala se však obětí podvodníků, kteří ji ukradli peníze a navíc si na její jméno vzali půlmilionovou půjčku.

V bezpečí nejsou ani ti, kteří jsou na internetu v pozici prodávajících. V únoru informovali policisté o případu muže z Mladé Boleslavi, který chtěl na internetovém bazarovém portálu prodat knihy. Místo zákazníka se mu ale ozval podvodník. Ten mu ukradl údaje k platební kartě, vytvořil si její duplikát a postupně s ní provedl platby za 35 tisíc korun.