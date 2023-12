Další případ podvodu řeší policisté na Mladoboleslavsku. Tentokrát se jednou z postav stal kurýr, který slíbil své oběti, že její peníze odveze do „bezpečné banky“. Podvedená žena přišla o stovky tisíc korun.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Vše začalo tak, jako v mnoha podobných případech: ženě z Mladoboleslavska zavolala údajná pracovnice banky, která jí sdělila, že její účet byl napaden a přislíbila jí pomoc s tím, aby o své peníze nepřišla.

Postupně se ženě ozvaly celkem tři lidé: nejdříve falešná bankéřka a následně také dva muži, kteří vystupovali jako zaměstnanci banky řešící napadené účty. A podle mluvčí policie Barbory Schneeweissové měli pro ženu konkrétní instrukce „. Aby o své peníze nepřišla, musela dojít do banky a vybrat částku půl milionu korun. Po celou dobu byla telefonicky naváděna k tomu, co má dělat a jak se i v bance zachovat- Následně musela dojet na smluvené místo, kde měla peníze předat kurýrovi, který peníze doveze do banky a tam je bezpečně uloží,“ popsala mluvčí.

Druhý den měla žena dostat další informace o transakci. To už se ale samozřejmě nestalo. Podvedená žena proto celou věc ohlásila policii. „Kriminalisté v celé věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu, kdy v tomto případě může pachatelům hrozit až pětiletý trest odnětí svobody,“ doplnila Barbora Schneeweissová.

Že je policejní hlídka falešná, tvrdili podvodníci i muži v Ostravě

Zdroj: Youtube

S podobnými případy se bohužel setkávají policisté po celé republice často. Přímo na Mladoboleslavsku se podobná věc odehrála v říjnu. Tehdy podvodníci zkontaktovali čtyřiasedmdesátiletého muže s informací, že jeho účet napadli hackeři, a instruovali ho, že má vybrat veškeré peníze z bankomatu a donést je do bitcoinmatu v obci Kosmonosy. I on dostával instrukce po celou dobu přímo do telefonu a ačkoliv se ho pokusil zastavit pracovník ochranky, který zavolal policii, nebylo to nic platné. Podvodníci muže přesvědčili, že povolaní policisté jsou falešní. Podvedený senior nakonec během chvilky přišel o 200 tisíc korun.

Prakticky identický průběh, měl nedávno i případ, který řešili policisté v Ostravě. Také zde podvodníci poslali muže k bitcoinmatu. A i v tomto případě mu tvrdili, že povolaná hlídka policie je falešná.

Také na Benešovsku v uplynulých měsících řádili podvodníci. Zkontaktovali šestačtyřicetiletou ženu s příslibem pomoci s napadením účtu. Nechali ji převést veškeré úspory na údajný „revizní účet“ s tím, že se jí do 24 hodin vrátí, a ještě ji přesvědčili, aby si vzala úvěr. Peníze byly posléze vybrány z bankomatů v Praze, šlo celkem o 900 tisíc korun.

Zavěste a ověřte si informace v bance, radí policie

Policisté proto opakovaně připomínají občanům, aby byli obezřetní. „Žádný bankéř vás po telefonu nebude navádět a instruovat, ať si vyberete veškeré své finanční úspory a vložíte je přes bitcoinmat. V takovém případě jde vždy o podvod,“ připomněla mluvčí policie s tím, že po telefonu by se nikdy neměly cizí osobě sdělovat osobní údaje, údaje a hesla do internetového bankovnictví.

„V žádném případě si nestahujte aplikace umožňující vzdálený přístup do vašeho počítače nebo mobilního telefonu. V případě, že vám takto zavolá neznámá osoba a tvrdí, že máte napadený účet, tuto informaci si vždy ověřte. Hovor ukončete a sami si zavolejte nebo osobně dojděte do své banky,“ dodala.