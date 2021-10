Hromadná bitka, kterou vyprovokovala trojice opilých lidí v pátek 1. října u autobusové zastávky na náměstí Míru, má dohru ze strany policie. Ta musela tehdy zasáhnout společně se strážníky se vší razancí. Rozběsnění agresoři totiž nereagovali na jejich výzvy a bez ostrého zásahu policistů i strážníků by se situace nezklidnila.

Policisté v těchto dnech sdělili podezření třem osobám. Dvěma mužům ve věku 39 a 68 let, a ženě ve věku 30 let, a to pro trestný čin výtržnictví. „Žena se navíc bude zpovídat i z trestného činu ublížení na zdraví,“ doplnila policejní mluvčí Vlasta Suchánková.