„Sdělil jim, že by rád situaci řešil jinak, zavolal by bratrovi, který by nějaké peníze přivezl a oni by přimhouřili oči a nechali ho odjet,“ sdělila mluvčí policie Barbora Schneeweissová.

Zdroj: Youtube

Nabídka mu samozřejmě nevyšla a skončil na policejní služebně. „Hned následující den kriminalisté zahájili trestní stíhání a obvinili jej z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a přečinu podplácení. Za uvedené skutky muži hrozí až šestiletý trest odnětí svobody,“ doplnila mluvčí.

Nezdárně skončil i druhý pokus o uplacení policie, k němuž došlo 20. listopadu odpoledne. „Policisté z prvosledové hlídky vyjížděli na oznámení o údajném napadení mezi cizinci. Na místě ale pětačtyřicetiletá žena a sedmapadesátiletý muž chtěli událost ,vyřešit dohodou’,“ potvrdila Barbora Schneeweissová s tím, že dvojice začala hlídce nabízet 5000 korun.

Zdroj: Youtube

Tento pokus je ale může přijít hodně draho. Než padla nabídka úplatku, jednalo se jen o přestupek, při kterém došlo k neshodám mezi partnery a oba účastníci by museli zaplatit pouze pokutu. Vlivem nabízení úplatku bude ale celá věc mí mnohem vážnější dohru „Celé jednání policisté zaznamenali na kameru. Především žena pak policistům opakovaně úplatek nabídla a peníze chtěla jít vybrat do nedalekého bankomatu,“ konstatovala mluvčí.

Také tato povedená dvojice skončila na služebně a nyní čelí obvinění ze spáchání přečinu podplácení, za což jim v případě prokázání viny a odsouzení hrozí až šestileté vězení.

„Vím, že by šlo o úplatek…"

Podobné případy znají policisté i z jiných částí republiky. Například v polovině léta chtěl tímto způsobem vyřešit nepříjemnou situaci s policisty čtyřicetiletý řidič v Českém Krumlově. Při silniční kontrole byl vyzván, aby se podrobil testu na alkohol. Ten odmítl a následně se pokusil policisty uplatit. A to hned několikrát. Mluvčí policistů Miroslav Šupík informoval, že policisté opakovaně odmítli s upozorněním, že by se mohlo jednat o úplatek. „Na upozornění hlídky ale řidič odvětil, že to ví, a opětovně jim nabízel peníze," řekl mluvčí. Také tomuto řidiči hrozí vězení.

Úplatek se neúspěšně pokusil dvěma policistům nabídnout na konci loňského roku také pětadvacetiletý řidič v Jablonci nad Nisou. Za volant sedl pod vlivem alkoholu a navíc se zákazem řízení. Policistům nabídl, že každému z nich na účet pošle 25 tisíc korun, pokud na celou věc zapomenou a nechají ho jít.