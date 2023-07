Nejdříve jen kradl, pak zbil muže kvůli krabičce cigaret. Hrozí mu roky vězení

Je jen pár měsíců plnoletý, přesto má mladík z Mladé Boleslavi na svědomí již několik trestných činů. Mimo jiné i loupež, při které napadl muže, zbil ho a způsobil mu otřes mozku. To vše, aby mu vzal krabičku cigaret. Může jít až na deset let do vězení.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK