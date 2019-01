Sadská /FOTO/ - Takový případ místní policisté snad ještě nevyšetřovali. V případu totiž jako okradená figuruje víla, svědky jsou různé pohádkové postavičky a děti. A zloději? Členové místní komunity, kteří se okradené víle chodili vysmívat s kradenými dárky pro všechny děti. Ale jak už to v pohádkových příbězích bývá, přinesl i spousty dobra a šťastný konec.

Ale od začátku. V neděli 20. ledna se skupina lidí, která pořádá Pohádkové lesy po celé republice, chystala spustit akci pro děti v Sadské. „Dvě hodiny jsme stavěli v mrazu dekorace. A když si víla odskočila na toaletu, tak jí 5 minut před začátkem akce ukradli z cíle místní nepřizpůsobiví všechny tři truhly s dárečky pro děti. Zatímco já lítala po obchodech, abych alespoň sehnala lízátka a vypovídala na policii, tak se partička místních víle vysmívala do obličeje a před obličejem jí šermovala našimi zlatými meči a korunkami a že, prý jak je možné, že bez těch truhel vůbec fungujeme,“ popisuje drzost zlodějů hlavní organizátorka.

Nešťastná víla měla slzičky na krajíčku a nebylo jisté, jestli se tak akce pro děti vůbec uskuteční. Ale místní v tu chvíli projevili nebývalou solidaritu. „Žádný z platících návštěvníků se na nás nezlobil a ještě cenu vstupného většina z nich zaokrouhlovala směrem nahoru. A největší pecka byla, když jedna z maminek řekla, že má plné auto brambůrků a že nám je dá jako sponzorský dar, takže když došla lízátka a čokolády, došlo i na slané pochoutky,“ vypráví dojatá organizátorka.

S dřevěnými kufry plnými mečů, náušnic a dalších dárků pro děti se ale vnitřně rozloučila. S tím se ovšem nemínili smířit místní policisté. Ti v průběhu několika hodin předvedli dva muže, kteří měli za krádeží stát. „Jedná se o muže ve věku 31 a 44 let. Jsou podezřelí ze spáchání krádeže,“ řekl policejní rada Marek Šmíd.

Podle informací Nymburského deníku právě v době výslechu možných zlodějů jejich rodinní příslušníci dorazili na policii i s kufry plnými dárků. A historkou, že je našly. To jim však zřejmě nebude nic platné. Organizátorka neskrývá nadšení z práce policie a návratu kradených kufrů s hračkami.

„Právě jsem si domů přivezla nalezené téměř plné zlaté a stříbrné truhly, které nám byly odcizeny na nedělním pohádkovém lese. Strašně moc děkuji policii a všem těm, kteří jí pomohli. Vůbec jsem nevěřila, že se věci podaří vypátrat a získat zpět. Více nenapíšu, ale jsem šťastná,“ podělila se o radost už v úterý na svém facebookovém profilu.

Dělat pohádkové lesy podle organizátorky není žádná legrace. „Možná právě proto je v celé zemi dělám profesionálně asi jenom já. Společně s mými milými kamarády, herci a studenty, kterých se za těch 7 let otočilo ve firmě kolem 150, v zimě mrzneme a v létě se paříme v kostýmech hlavně kvůli tomu, že nás baví dětský smích, a že máme pocit, že to má smysl - vytáhnout děti s rodiči od obrazovek, rozesmát je, připomenout jim, že kromě Spidermana existuje také Bajaja nebo vodník. Žádné jiné "pitomce", kteří by trávili víkendy tím, že tahají po skalách a lesích těžké draky a perníkové chloupky, drbou ve vaně přes týden kostýmy a hlavně se neustále dohadují s radnicemi a vypisují stovky žádostí, neznám,“ vysvětluje zaujetí pro pořádání dětských akcí organizátorka.

Po zkušenosti ze Sadské toho prý rozhodně nenechá. „Tenhle nedělní příběh je sice prkotina, nešlo nikomu o život, ale člověk pak má zase chuť dělal ty pohádkáče dál. Takže děkujeme a těšíme se zase v březnu v Mšené-lázně a v Liblicích,“ uzavírá příběh pohádková žena.