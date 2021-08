Agresivní muž, jehož chování bylo očividně ovlivněno alkoholem, pokousal strážníka. Přihodilo se to v souvislosti s jedním z předvolebních setkání v Mladé Boleslavi. Dotyčný nejprve narušoval mítink koalice Spolu – a posléze ztropil kravál, což bylo pro hlídku městské policie podnětem k tomu, aby se ho rozhodla odvézt na záchytku. Tomu se dotyčný bránil plivanci i pomocí zubů.

Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav | Foto: Deník / Michal Bílek

Do parku Výstaviště nejprve hlídka ve středu večer vyjela poté, co si obsluha dohlížející na kamerový systém všimla muže, jenž na předvolební shromáždění předcházející promítání filmu pod širým nebem přišel provokovat. Bylo krátce po 20. hodině, kdy ho vyzvala, aby přestal tropit výtržnosti, zklidnil se a akci opustil. Zprvu se zdálo, že to zabralo: muž sice krátce protestoval, pak se ale sebral a odcházel.