Mladá Boleslav, Praha, FOTO, AUDIO -Řádění skupiny zlodějů autodílů, kteří okrádali ve velkém mladoboleslavskou Škodu Auto, začal rozplétatsoud.

Kriminalisté vyhmátli zloděje v automobilce. Teď soud zjišťuje, co a komu vlastně zmizelo.

Řádění početné skupiny zlodějů autodílů, kteří v létě roku 2005 okrádali ve velkém mladoboleslavskou Škodu Auto, začal v pondělí rozplétat Krajský soud v Praze.

Pachatelé, jimž se podle obžaloby dařilo díky domluvě s ostrahou nákladní vrátnice na bráně číslo 13 vyvážet tlumiče, ložiska, stěrače, airbagy, startéry či světla po celých paletách ukradených ze skladů nebo z výrobních linek, způsobili automobilce škodu nejméně ve výši 11,3 milionu korun. Alespoň z pohledu obžaloby. Obhájci totiž mají opačný názor.

Součástky nikomu nechyběly?

"Těžko soudit někoho za škodu, která nevznikla, nikdo ji seriózně nevyčíslil - a vlastně nikomu nic nechybí," řekl Deníku advokát Jiří Schüller.

To, že vyčíslení škody ze strany Škodovky je značně problematické, zdůraznila i předsedkyně trestního senátu Alexandra Chrdleová. "Částku uvedenou v písemném připojení k trestnímu řízení jsem nepochopila," upozornila soudkyně zástupkyni automobilky Marii Kůrkovou. "V tom písemném podání je to nedostatečné," zdůraznila.

"Přístup firmy nebyl optimální," připustil státní zástupce Petr Jirát. "Oni tvrdí, že o trestné činnosti nevěděli - není ale důležité, jestli se firma považuje za poškozenou," zdůraznil žalobce s dodatkem, že zejména závěrečná fáze mohutné rozkrádačky je dobře zmapována pomocí odposlechů.

"Pachatelé se mezi sebou domlouvali, kolik toho vyvezou a kam to vyvezou; je to konglomerát důkazů, které do sebe zapadají," připomněl Jirát. I podle jeho slov je ovšem kauza značně spletitá. "Oni se různě prolínali, byly tam různé skupiny, které měly své překupníky a své odběratele," konstatoval státní zástupce. Jak současně podotkl, Škodovku v dané době rozkrádalo nezávisle na sobě více skupin zlodějů. Jedna stála před krajským soudem v závěru loňského roku, činy dalších pachatelů se zabýval mladoboleslavský soud.

Ukradených dílů prý bylo méně

"Neříkám, že jsem absolutně čistý, ale to, co je v obžalobě, je moc," vypověděl u soudu ekonorista (pracovník zajišťující vnitropodnikovou dopravu) Per Janeček, který podle obžaloby patřil k hlavním organizátorům jedenáctimilionové rozkrádačky. "Ani by to nešlo; je to absolutně neproveditelné," odmítl závěry žalobce.

Skutečnost byla podle Janečka mnohem chudší. "Asi třikrát nebo čtyřikrát se dělaly tlumiče, ale nebyla jich celá paleta. Mohl jsem jich nashromáždit vždy tak dvacet třicet kusů. A jednou se udělala ložiska," vyčíslil kontraband, který řidiči kamionů po domluvě s ostrahou vyváželi přes vrátnici. "Jednou jsem si také vzal pár stěračů na fabii, kterou jsem tehdy měl. Ale ty jsem vynesl sám, ty byly pro mě," doplnil.

Na policii mluvil jinak

Petr Janeček dále tvrdil, že rozhodně nešlo o kompletní palety, ale o součástky, které zůstaly ve vyprázdněných bednách, jimiž se zavážejí díly na výrobní linku. "Podle mě to byly zmetky," prohlásil.

Když ho soudkyně Chrdleová upozornila, že na policii mluvil při výslechu jinak a výpověď o krádežích celých palet podepsal, nabídl promptně vysvětlení. "Začali mi vyhrožovat, že zavřou manželku, že děti půjdou do děcáku. Vyšetřovatel říkal tahle bedna, tamta bedna - a já na to, že jsem to neudělal. Pak mi řekli, že když podepíšu, budu moct jít domů. Tak jsem podepsal…"

Janeček také odmítl, že by většina z ukradených dílů končila u dalšího z údajných organizátorů, Tomáše Hráského z Čisté. Právě to zjistili kriminalisté. Ve skutečnosti byl prý odběratelem neznámý muž, jenž Janečka opakovaně oslovoval před bránou fabriky - tak dlouho, až ho nakonec přesvědčil.

Dokonce mu prý onen neznámý předal mobil, aby se mohli domlouvat. A toho, kdo kradené součástky odebíral, Janeček podle vlastních slov ani neviděl. "Vozil jsem to k letadlu, tedy na parkoviště u dálnice na Liberec," tvrdil. "Složilo se to za boudy, které tam byly - a pak si to někdo vyzvedl a nechal tam peníze," vyprávěl soudu. "Je to pravda," dušoval se, když viděl nevěřícné pohledy senátu.

Organizátorům hrozí vysoké tresty

Líčení je naplánováno do 20. února, podle zkušeností se v podobných kauzách ale jednání soudu protahuje i na několik měsíců. Hlavním strůjcům rozkládačky hrozí v případě uznání viny až dvanáctileté tresty.

Vedle Janečka a Hráského se k těm nejvýznamnějším řadí také řidič Jaroslav Rozman starší (mezi obžalovanými je i jeho stejnojmenný syn, také řidič), který podle žalobce nejenom sám vyvezl z továrny část lupu, ale především díky kontaktům na pracovníka ostrahy Radka Němce zajišťovat ukradenému nákladu hladký průjezd přes bránu.

Advokáti chystají urputný boj

Jakmile soud uzavře výslechy jednotlivých obžalovaných, chystají se obhájci k velké ofenzivě. Podle zjištění Deníku hodlají vysypat z rukávů hned několik es. Nahrávají jim nejasnosti kolem vyčíslení výše škody automobilkou, v případě zmizení některých palet také žalobce uvádí až dvouměsíční rozpětí - což podle advokátů není přesvědčivé. Teprve u krádeží datovaných do září 2005 jsou zaznamenána přesná data. Už po zahájení hlavního líčení byly také zřetelné náznaky, že se obhajoba hodlá zaměřit na zkoumání toho, zda šlo o součástky ukradené ze skladů, anebo o díly vyřazené na montážní lince jako poškozené, které byly určeny k odeslání do servisní organizace. V takovém případě by bylo otázkou, komu vlastně vznikla škoda - a v jaké výši. Zřejmě se ovšem chystají i překvapení. "Na čem bude obhajoba postavena, ale ještě nebudu prozrazovat," připomněl Jiří Schüller, obhájce muže z vrátnice.