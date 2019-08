Za prodej údajně padělaných obrazů potrestal dnes Krajský soud v Praze podnikatele Jaroslava Fröhlicha osmiletým vězením a peněžitým trestem 15 milionů korun. Jeho ženu Evu poslal na šest let do vězení a kolegovi Martinu Trokanovi uložil sedmiletý trest. Oba mají také zaplatit po pěti milionech korun. Trojice se podle předsedkyně trestního senátu Ivy Říhové dopustila podvodu a způsobila škodu za desítky milionů korun, kterou musí společně uhradit. Rozhodnutí není pravomocné, obžalovaní se na místě odvolali. Státní zástupce, který v závěrečné řeči navrhl jejich osvobození, si ponechal lhůtu.

Herečka Jiřina Bohdalová a hudebník Michael Kocáb v budově Krajského soudu v Praze, jenž 26. srpna 2019 rozhodoval v případu podnikatele Jaroslava Fröhlicha a jeho ženy Evy, kteří čelí obžalobě z podvodu kvůli prodeji údajně padělaných obrazů | Foto: ČTK

Žalobce Miroslav Forejt nevyloučil to, že by mohl podat odvolání i ve prospěch obžalované trojice. "Rozsudek je v rozporu se závěrečným návrhem státního zástupce. Proto se budu skutečně poctivě zajímat o to, co soud k jeho názoru vedlo," prohlásil. Situaci považuje za výjimečnou, sám se s ní prý ještě nesetkal. Podle advokáta Fröhlichových Tomáše Kaisera je pak verdikt "v rozporu s obsahem spisu".