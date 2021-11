/VIDEO, FOTO/ Vcelku nápadné jízdní kolo by mohlo pomoci vypátrat lupiče. Doufají v to mladoboleslavští kriminalisté pátrající po zatím neznámém pachateli, který se zbraní v ruce přepadl drogerii. Osm tisíc korun si odnesl již 22. října z prodejny v Jičínské ulici, kam vtrhl v 16.20, informovala policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Se zbraní v ruce přepadl drogerii. | Foto: Policie ČR

„Pod pohrůžkou násilí s namířenou zbraní požadoval vydání finanční hotovosti po prodavačce – a následně i po vedoucím prodejny. Ti mu ji nevydali, načež se pachatel vydal k pokladně sám a peníze si vzal. V tom se mu ještě vedoucí prodejny snažil zabránit, a tak ho pachatel povalil na zem. Následně z prodejny utekl,“ přiblížila mluvčí průběh přepadení. Policisté však přesně vědí i o tom, co následovalo. Pachatel naskočil na horské kolo a šlapal do Šafaříkovy ulice, kde mu za jízdy zbraň vypadla. Sebral ji a pokračoval v jízdě směrem do parku Štěpánka. „Tam byl ve svahu nad cyklostezkou spatřen svědkem, jak kolo u zahrádkářské kolonie odhazuje a utíká pryč,“ konstatovala Schneeweissová.